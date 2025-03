Quotidiano.net - Unicredit, Orcel detta le condizioni: "Con Banco Bpm solo se c’è valore"

Luce verde dell’assemblea diall’aumento di capitale a servizio dell’Ops suBpm. Ma l’operazione, chiarisce il ceo Andrea, si farà"alle nostrerigorose", ovvero garantendoper gli azionisti. Intervenendo a Milano all’assise dei soci dell’istituto, il manager ha ribadito che "il nostro percorso di crescita organica rimane il principale focus. In questo contesto si potrebbe inserire l’aggregazione conBpm, che consentirebbe di creare un numero due più forte in Italia, il mercato dove abbiamo le nostre radici". Tuttavia, ha sottolineato, l’operazione "deve avere senso dal punto di vista della creazione dio non la faremo", "sarà valutata se atta a migliorare una base già molto attraente, se eseguita alle giuste. Altrimenti torneremo al nostro piano base".