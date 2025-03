Anteprima24.it - Uniamoci E Resistiamo contro il fascismo: studenti in piazza

Tempo di lettura: 3 minutiIl comunicato di Collettivo studentesco irpino, Giovani comunisti, Unione deglie Unione giovani di sinistra per annunciare una manifestazione Sabato 29 Marzo ad Avellino alle 18 presso l’ingresso della villa comunale!“. Mai come oggi è necessaria la creazione di una resistenza forte e unital’avanzata dei nuovi fascismi, il riarmo e la repressione. Chiediamo alla cittadinanza e a tutte le realtà associative, organizzative e partitiche di unirsi in un momento di pubblica discussione, sabato 29 marzo davanti alla Villa Comunale di Avellino.Stiamo vivendo una fase movimentata nella nostra provincia, a partire da quanto è accaduto nelle scorse settimane in alcune scuole irpine con le azioni di organizzazioni che richiamano al neo