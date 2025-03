Iodonna.it - Un'accusa fondata o un tentativo di visibilità? L'avvocato di Gaga ha negato tutto

"Ladyè statata di plagio, ma non per una canzone. La cantante affronta una causa legale da 100 milioni di dollari a seguito di una denuncia da parte di “Lost International”, azienda californiana di attrezzature da surf. Lo scorso 7 marzo è uscito Mayhem, il settimo album in studio della regina del pop. Il disco, anticipato dai singoli Abracadabra e Die With a Smile in featuring con Bruno Mars, ha conquistato molto in fretta la vetta della classifica italiana. Ma ora la popstar deve difendersi da un’di violazione di marchio. Lady: canzoni, età, Venezia 2024, Bruno Mars, tour, Joker 2 guarda le foto L’: loghi troppo similiL’azienda Lost International sostiene che il logo del merchandising ufficiale dell’album sia troppo simile al proprio.