Agi.it - Una villa racconta il 'prima' e il 'dopo' l'eruzione del Vesuvio

AGI - Che sia o meno ladi Augusto imperatore, attribuzione probabile dato che c'è la possibilità concreta che sia una proprietà della famiglia di Ottaviano, originario della zona e morto nei dintorni di Nola, a 10 chilometri in linea d'aria, è un dibattito da studiosi. Di certo il sito archeologico in località Starza, alle pendici nord-orientali di Somma Vesuviana, nel cuore delle campagne attorno al, è ciò che resta di un complesso imponente di strutture romane del II secolo che si sviluppa tra terrazze in un contesto paesaggistico notevole. Importanza dellaImportante, al punto di essere ricostruitala spaventosapliniana del 79 d.C. che distrusse tante città della costa ed ebbe conseguenze anche nell'interno. La, inoltre, è luogo simbolo della collaborazione tra scienziati di ogni parte del mondo e di discipline diverse.