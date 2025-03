Ilgiorno.it - Una serata fra giochi, logica e filosofia

Un appuntamento a cavallo tra, per cimentarsi con, paradossi, antinomie, dilemmi e aporie, enigmi e rompicapi, provando a capire meglio cosa sono e come funzionano. È la curiosa iniziativa che si terrà domani alle 15 alla biblioteca civica di piazza IV Novembre a Lissone, sotto il titolo “amo con la“: Beatrice Airoldi guiderà a destreggiarsi tra questo tipo di problemi che aiutano a imparare a pensare. L’evento è aperto a tutti: non occorrono particolari preparazioni, solo curiosità. A promuoverlo, insieme a Comune e biblioteca, sono i “Peri-patetici d’assalto“, un gruppo di giovani amanti dellache nei mesi scorsi in città ha già organizzato un incontro sulla “della trap“ e alcune “chiacchierate filosofiche“. Ingresso libero. F.