Ilgiorno.it - Una “piazza spugna” che assorbe la pioggia

Leggi su Ilgiorno.it

Una “Water plaza” contro i danni del cambiamento climatico e le bombe d’acqua. Agrate come Rotterdam, la “” progettata in città da BrianzAcque ispirata alle “water squares” europee è il progetto più innovativo messo nero su bianco dal gestore del ciclo idrico sul territorio. È scattato il conto alla rovescia per il cantiere, i lavori nel rione di via Vismara cominceranno a giugno e costeranno 750mila euro. Il risultato sarà un bacino capace di assorbire gli eccessi delle piogge quando necessario, e nel resto del tempo, invece, sarà un salotto a cielo aperto con piante, fiori ed erba. Ma col meteo impazzito il piccolo eden si trasformerà in laghetto evitando che case, scantinati, garage e negozi finiscano a mollo. Dopo le precipitazioni l’acqua in eccesso verrà rilasciata lentamente nelle fognature evitando il sovraccarico.