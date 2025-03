Ilrestodelcarlino.it - Una mostra dagli ospiti de ’Il sentiero’

Lapittorica "Non lo so fare, ma l’ho fatto." sarà inaugurata mercoledì alle 17 e sarà visitabile fino al 25 aprile a Palazzo dei Capitani. Hanno partecipato alla conferenza il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, il dottor Enrico Paolini del Dipartimento di salute mentale e il dottor Angelomarco Barioglio, Direttore del reparto di psichiatria territoriale. "Unaimportante – ha dichiarato il vice sindaco Brugni – realizzatautenti del centro diurno ‘Il Sentiero - ex Ospedale Luciani’. La, patrocinata dal Comune di Ascoli sarà curata dal Professor Stefano Papetti, a conferma di come Ascoli sia una vera ‘Città Inclusiva’. Soddisfatto il dottor Barioglio: "Una collaborazione importante – ha ammesso – .