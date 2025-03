Una legge (bipartisan) per demolire le auto abbandonate in strada. Ecco quanti sono i veicoli che saranno controllati

Leggi su Open.online

ai margini delle strade, arrugginite e in evidente stato di degrado: un triste simbolo di abbandono che purtroppo segna molte zone d’Italia, dal Nord al Sud, alimentando il senso di incuria nelle città. Ma oggi arriva un primo passo avanti. La Camera dei deputati ha approvato unache permette la rottamazione per iinutilizzati su cui pesa un fermo amministrativo. I“bloccati” dallerità per debiti non pagati, che riversano in pessime condizioni, potranno finalmente essere cancellati dal Pubblico registromobilistico (Pra) e rottamati. E non si tratta di numeri irrisori: in Italiaoltre 3 milioni lefuori uso con fermo amministrativo.La, che ora passerà al Senato (si stima in tempi rapidi), è il frutto di un lavoro congiunto che supera le divisioni partitiche.