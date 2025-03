Ilfoglio.it - Una "lagrimetta" per il prof. Prodi

Caro Romano, nel quinto del Purgatorio il diavolo si lamentò furiosamente che un angelo sottraesse alla sua presa Bonconte da Montefeltro, gran peccatore, “per una” versata in extremis. Ho visto, come tutte e tutti, il breve gesto che le è sfuggito, un incidente di cui scusarsi, com’è successo. A differenza che nella letteratura, in Gogol, un incidente non è una disgrazia, e figurarsi un delitto. Ho letto la sua nota, che si conclude così: “Penso sia un diritto di ciascuno, non importa affatto quale ruolo abbia ricoperto nella vita, rivendicare la propria storia e la propria onorabilità e non accettare, come un destino inevitabile, la strumentalizzazione e persino la derisione dilaganti, anche grazie alla potenza della Rete. Come se un’intera vita non contasse, come se il futuro non esistesse”.