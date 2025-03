Ilrestodelcarlino.it - Una bussola per i giovani. A Fermignano in scena uno spettacolo speciale

La compagnia Et Eventi e Teatro torna con una nuova produzione fatta dai ragazzi per i ragazzi: Fai Buon Viaggio! Una questione di scelte. Realizzato con il supporto degli Assessorati allo Sport e alle Politicheli del Comune di, loaffronta il valore delle scelte nella delicata fase dell’adolescenza. "Ho sostenuto personalmente questoe quando l’ho letto mi sono emozionata. dichiara Fiorella Paolini Assessore allo Sport - Credo sia fondamentale offrire aistrumenti di crescita, viviamo in una società in cui i ragazzi sono spesso condizionati dai social e proiettati troppo presto nel mondo adulto, per questo vorremmo aiutarli a compiere scelte più ponderate e consapevoli". Paolini ringrazia inoltre Tania ed Elena della compagnia teatrale, la consigliera Barbara Dell’Onte e la responsabile dei servizi sociali Elvira Cavalli per il loro impegno nel progetto.