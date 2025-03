Liberoquotidiano.it - Un weekend di pioggia, Giuliacci non lascia scampo

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Italia continua a essere interessata da un'intensa fase di maltempo, con precipitazioni abbondanti e venti sostenuti. Anche il fine settimana sarà contraddistinto da queste condizioni instabili, ma all'orizzonte - spiega il colonnello Mariosul suo sito personale - si profila un cambiamento significativo: nel corso della prossima settimana, infatti, l'anticiclone africano si espanderà verso il Mediterraneo, portando un miglioramento delle condizioni meteo. Clicca qui per accedere al sito di MarioSabato 29 marzo sarà una giornata segnata da temporali, che si concentreranno in particolare sul Nord-Est, su alcune zone del Centro e lungo il versante tirrenico meridionale. I rovesci saranno generalmente di breve durata, ma in alcuni casi potranno assumere carattere di grandinata.