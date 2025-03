Forlitoday.it - Un viaggio fotografico alla scoperta dei costumi e delle superstizioni indiane

Lunedì 31 marzo per il secondo appuntamento del ciclo "Incontri sul trekking", i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci presentano in Sala Mazzini la loro serie di audiovisivi dedicati ai viaggi intrapresi in India. Il primo, che porta come titolo "Incredibile! India Incredibile India".