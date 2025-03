Quotidiano.net - Un tuffo nei... libri. Le novità per i giovani e i riconoscimenti

Leggi su Quotidiano.net

Torna per il quarto anno alla Bologna Children’s Book Fair che si tiene dal 31 marzo al 3 aprile, la categoria Migliore narrazione per immagini del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, con l’annuncio del libro vittorioso al Caffè Illustratori il 2 aprile alle ore 14.30. Nato per sottolineare il rapporto tra la Fiera di Bologna e il Premio Strega per i piùnell’ambito deiillustrati, il riconoscimento ha già la sua terna finalista. Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach, con ’Niente draghi per Celeste’, (edizioni Beisler) libro a quattro mani da parte degli autori più sensibili e attenti al mondo dell’infanzia, tradotto da Chiara Belliti. La storia che indaga con garbo e ironia il rapporto misterioso che lega fratello e sorella, Boris e Celeste, e intanto sdrammatizza il tema antico della paura, necessario toccasana per diventare grandi e andare nel mondo.