Un tesoro da salvare. Acqua di falda sorvegliata speciale

Il Comune di Pavia è tra i primi in Italia ad aderire a “Life climax Po“, progetto di Legambiente sull’adattamento climatico. Se ne è parlato in un seminario dedicato al ruolo fondamentale dellasotterranea, sia per l’approvvigionamento dipotabile, sia per far fronte a crescenti fabbisogni irrigui. L’intensa siccità del 2022/2023 aveva messo in ginocchio il distretto padano con un deficit d’, per la Lombardia, di 10 miliardi di metri cubi. L’attuale riserva idrica risulta per ora allineata alle medie stagionali. Ma i dati degli ultimi anni parlano di una generale riduzione dell’innevamento e, soprattutto, di un accelerato disgelo, che corrisponde a un forte anticipo della stagione secca estiva. La situazione è ancora più critica per i bacini glacializzati di Sesia, Ticino, Adda e Oglio: nei ghiacciai delle catene montuose dell’Europa centrale (Alpi e Pirenei) si è già misurata una riduzione di volume del 39% dei ghiacci perenni in un quarto di secolo.