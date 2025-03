Brindisireport.it - Un tappeto dorato sotto il cielo cupo di marzo: oro e ombra nelle campagne

Leggi su Brindisireport.it

Undi fiori selvatici danza al vento dimentre, sullo sfondo, le nubi plumbee incombono dall’alto in un contrasto quasi teatrale. Il, gonfio di promesse di pioggia, fa da padrone in questo spettacolo naturale. Uno scatto di Raffaele Capone, poco oltre Brindisi, in grado.