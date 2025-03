Ilgiorno.it - Un prezioso libro del ‘700 trovato dai “monuments men” del nucleo Tpc e restituito alla Scuola Militare Teuliè

Milano, 28 marzo 2025 – Un anticosettecentesco, trafugato (o perso) non si sa quando ddi Milano, è statodaiCarabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino enei giorni scorsi al legittimo proprietario, laappunto. Il rinvenimento è avvenuto nell’ambito dei costanti controlli del mercato antiquario. Una coppia di venditori hobbisti aveva messo in vendita il volume. Accortisi che sull'opera apparivano timbri e diciture che lo riconducevano a una biblioteca pubblica, lo hanno immediatamente messo a disposizione del personale delCarabinieri TPC che ha proceduto al sequestro, necessario per lo svolgimento delle indagini. Il sequestro e le indagini Le indagini, coordinate dProcura della Repubblica di Torino e svoltesi su due direttrici, hanno permesso di risalirecatena del possesso sino a un anziano torinese deceduto i cui eredi, dimostratisi subito collaborativi con gli inquirenti, avevano iniziato a disfarsi di alcuni beni dello scomparso parente.