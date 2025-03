Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Camillo e Jimmy alla ricerca della verità

Cosa ci attende nei nuovi episodi inediti Unalin onda dal 31al 4? Lesettimanalisoap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori, nei panni di due moderni Sherlock Holmes e Watson. I due indagheranno sull’intossicazione al Parco Archeologico e, convinti di aver ormai scoperto la, predisporranno un’azione dagli effetti inimmaginabili.Upas, anticipazioni al 4si trasforma in un moderno Sherlock HolmesMentre Valeria si compiace per il successo del suo piano orchestrato ai danni di Manuela,iniziano a elaborare una teoria investigativa. Il loro obiettivo è far luce sugli eventi misteriosi che si sono verificati all’interno del parco archeologico.Valeria continua tessere la sua trama contro Manuela, ignara del fatto che, nelle vesti di un moderno Sherlock Holmes, sta ricostruendo gli eventi che hanno portato al misfatto.