Superguidatv.it - Un Posto al Sole si trasferisce a Torino per il bacio romantico tra Manuela e Niko

Sarà decisamente un panorama insolito quello nel qualesi scambieranno un. I due protagonisti storici della soap di Rai Tre Unalsi ritroveranno davanti alla Mole Antonelliana, e per loro ci sarà un ritorno di fiamma. Ecco in dettaglio cosa ci riservano gli episodi di aprile Upas.Trame aprile Unal: le gemelle Cirillo lasciano NapoliNel corso del mese di aprile assisteremo ad alcune partenze. Le prime a decidere di allontanarsi da Napoli sarannoe Micaela. Per le gemelle Cirillo arriverà il momento di cambiare aria, e le due sorelle decideranno di trasferirsi a.La loro partenza finirà per far preoccupare la sorella maggiore Serena, che non se la sentirà di escludere che le due gemelle insieme possano combinare qualche guaio nel capoluogo piemontese.