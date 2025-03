Anticipazionitv.it - Un posto al sole anticipazioni, aprile 2025: brutte notizie per Michele, l’idea di Micaela

Unal, la soap più longeva della televisione italiana, è pronta a regalare ai suoi affezionati telespettatori una nuova settimana di emozioni. Dal 31 marzo al 4, su Rai 3 alle 20:50, andranno in onda episodi intensi ambientati come sempre nella suggestiva cornice di Palazzo Palladini a Napoli. Lerivelano intrecci sempre più serrati tra amori, misteri e rivalità.Unal31 Marzo: Jimmy e Camillo diventano investigatori a NapoliJimmy e Camillo si trasformeranno nei moderni Sherlock Holmes e Watson, lanciandosi in un’indagine misteriosa al parco archeologico. Spronati da Valeria, i due ragazzi cercheranno di scoprire la verità su una strana intossicazione alimentare, ma pur convinti di essere vicini alla soluzione, in realtà brancolano ancora nel buio.