Un ponte fra l’Abetone e le Filippine. Tutti i sogni di un campione di sci

L’obiettivo è ambizioso: Milano-Cortina 2026. E’ questo il traguardo all’orizzonte di Francis Ceccarelli. Ventuno anni, nato nelle, a sei anni è stato adottato da una famiglia abetonese: Martino Ceccarelli e Lisa Seghi e si è diplomato nel 2023 all’istituto Michelangelo di Pistoia in commercio, amministrazione e finanza. Fin dal suo arrivo in Italia ha iniziato a sciare sulle piste della patria di Zeno Colò: i suoi genitori lo hanno portato a lezione di sci cercando di trasmettergli la loro passione per questo sport. "Stare in montagna e sciare mi dà un senso di libertà – racconta –. Allenarmi con il sole o con il brutto tempo, svegliarmi all’alba, prepararmi per la gara.le emozioni e l’adrenalina alla partenza fanno ormai parte della mia vita. Lo sci mi ha anche insegnato cosa significa fare sacrifici: allenamenti quotidiani, preparazione atletica, stare lontano da casa per tutta la stagione invernale: prima a Pozza di Fassa, quest’anno al Sestriere, il prossimo anno in Val d’Aosta seguendo l’allenatore Stefano Barattero.