Un Paese può mettere in ginocchio un altro con la sola pratica di politiche economiche mirate 

Leggi su Ildenaro.it

Negli anni ’60 un team di economisti aziendali tedeschi dimostrò che una tipologia di aziende di un, di dimensioni giganti o poco meno, poteva essere messa in difficoltà se colpita dall’adozione di misure in prevalenzaprotezionistiche da unstato, di sicuro non amico, emanate solo per creare disordine, soprattutto sociale, nei confronti del primo. Tale comportamento sarebbe stato agevolato dal governo delsabotatore in buona parte con l’adozione di misure fiscali atte a falsare la notevole concorrenzialità di determinati prodotti dello stesso. Gli stessi, tra l’, hanno all’interno mercati molto attivi e di notevole peso. Per tale motivo soprattutto resterebbe temporaneamente in giacenza forzata quanto di esso era esportato nelostile. Non che tale modo di combattere fosse di un tipo, non cruento, adottato solo di recente, anche se se ne trovano tracce dacché gli umani hanno dato inizio a forme di vita sociale distinte e facilmente identificabili.