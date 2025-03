Bergamonews.it - Un nuovo bosco urbano a ridosso dell’autostrada: il Comune pianta 1000 nuovi alberi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Contribuire alla rinaturalizzazione dei territori urbani, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria e arricchire l’ambientecreandospazi verdi a disposizione della comunità. Questi i principi che stanno alla base dell’iniziativa che ha trovato casa nella mattinata di oggi, venerdì 28 marzo, in via dell’Azzanella:ti su un terreno di proprietà deldi Bergamo, per un progetto denominato “per il Clima”, sviluppato da Banca d’Italia insieme a Rete Clima con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei carabinieri, per la realizzazione di attività di forestazione urbana. Una decisione, quella di sostenere l’iniziativa, che si inserisce Piano Strategico “L’impegno della Banca per l’ambiente” e, lato amministrazione, nel pieno rispetto degli impegni programmatici assunti dalla Giunta Carnevali in avvio di mandato, che fanno rima con quelli dell’Agenda 2030 e con il City Contract.