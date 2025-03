Quotidiano.net - Un murale per Eduardo e “Napoli milionaria!“

Undedicato ade agli ottanta anni della sua! È il tributo del writer Paolo deor Pemarta De Filippo e alla sua commedia più nota che proprio nel 1945 debuttò al teatro San Carlo raccogliendo subito un clamoroso successo. Il ritratto di, in costume da Pulcinella nel gesto di togliersi la maschera, è stato dipinto su un edificio di Via Emanuele de Deo, vicolo dei quartieri Spagnoli. La frase scritta accanto al ritratto suona come un inno all’immortalità dell’opera di: “Pulcinella nun more maje!“