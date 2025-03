Lanazione.it - Un mostro tra i palazzi del Poggetto, eterna opera incompiuta: 30 anni di abbandono e degrado

Firenze, 28 marzo 2025 – Un lago verde, putrido, infestato dalle zanzare e circondato da una carcassa di tonnellate di cemento armato ormai fradicio di umidità. Rifiuti, grovigli di fili ferrosi e di polistirolo zuppo. Il ‘’ del, quello che doveva essere un maxi complesso residenziale fatto di parcheggi e appartamenti nella zona di Rifredi che guarda la campagna, dopo trent’disi presenta oggi come uno scheletro. È quello che rimane di un progetto mai decollato, ridotto all’osso dal tempo, dalle intemperie e dalche negliha preso il sopravvento, occupando gli spazi vuoti come fa una pianta infestante. I lavori si sono fermati nel ’93 e da via Burci, parallela al complesso, si vedono ancora i cavi arrugginiti che escono dai piloni. La struttura si sviluppa su più piani e su quello visibile sembra che alcuni soffitti si siano accasciati su se stessi.