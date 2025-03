Ilfattoquotidiano.it - Un miliardario in carcere: arrestato in Russia Vadim Moshkovich, fondatore del più potente colosso agricolo russo

A Mosca, dietro il vetro della gabbia del tribunale Meshchanski, un oligarcain manette. Non uno qualunque: il 55esimo più ricco della Federazione. Accanto a lui solo una bottiglia d’acqua e una copia del libro del neuroscienziato David Eagleman., magnate del settore, è statodue giorni fa e ora è in custodia cautelare perché accusato di frode su larga scala. Ilche, secondo Forbes, in banca ha quasi tre miliardi di dollari, si è dichiarato non colpevole. Se i giudici procederanno a condannarlo, rimarrà in galera per dieci anni. Vietati domiciliari e libertà su cauzione (fissata a un miliardo di rubli, quasi 12 milioni di dollari).è ildi Rusagro, principale produttore di zucchero, olio, maiale della Federazione, il più grande, i cui titoli sono ora in caduta libera sui mercati.