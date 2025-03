Lanotiziagiornale.it - Un governo temporaneo per Kiev. Bocciata la proposta di Putin

Per il futuro dell’Ucraina il presidente russo Vladimirlancia l’idea di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità.“Potremmo ovviamente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’Onu, la possibilità di istituire un’amministrazione transitoria in Ucraina”, ha dichiaratodurante un viaggio a Murmansk.Spiegando il perché della suaha detto: “Per quale motivo? Per organizzare elezioni presidenziali democratiche che porterebbero all’arrivo al potere di uncompetente che avrebbe la fiducia del popolo, per poi iniziare negoziati con queste autorità su un accordo di pace e firmare documenti legittimi”.