Ilfattoquotidiano.it - Un farmaco rende letale il sangue umano per le zanzare, lo studio: “Possibile soluzione alla malaria”

Con l’arrivo della primavera e il progressivo aumento delle temperature, le giornate si allungano e si avvicina la stagione delle passeggiate nei parchi, dei bagni al mare e delle escursioni nella natura. Tuttavia, con l’estate tornano anche le, pronte a pungere e a causare fastidiosi pruriti. Un recentepubblicato sulla rivista Science Translational Medicine e condotto dai ricercatori dell’Università di Notre Dame e della Liverpool School of Tropical Medicine ha messo in luce unaper contrastare questi insetti. Secondo i risultati della ricerca, il nitisone, unattualmente utilizzato per trattare alcune malattie rare,rebbe ilper le.Il principio attivo agisce bloccando un enzima essenziale per la digestione delda parte dellefemmine della specie Anopheles gambiae, principale vettore dellain Africa.