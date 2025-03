Un derby apre i giochi della 34esima giornata di campionato | la Pianese attende il Pontedera

Leggi su Corrieretoscano.it

PIANCASTAGNAIO – È unad aprire idi serie C per le toscane: lacerca punti per continuare la sua stagione al top da neopromossa, ilnon ha ancora la matematica certezza di salvarsi.All’andata, giocata all’Ettore Mannucci di, era terminata 2-1 in favoregrazie al meraviglioso gol di Mignani e alla rete di Mastropietro. I bianconeri cercheranno il bis, stavolta davanti al pubblico amico del Comunale di Piancastagnaio. L’appuntamento è per le 20.30, quando il signor Ferdinando Emanuel Toro di Catania, assistito da Bruno Galigani (Sondrio) e Mattia Bettani (Treviglio), darà il via alle danze. Il quarto ufficiale designato è Andrea Prencipe di Tivoli.“Aver perso a Pesaro è un gran peccato – commenta l’allenatore Alessandro Formisano – L’ho detto a caldo e lo ripeto ora: in parità numerica non avevamo mai avuto la sensazione di poter capitolare, ma eravamo sempre stati in partita”.