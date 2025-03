Ilfattoquotidiano.it - Un anno in cima al mondo: Sinner avvicina il traguardo raggiunto solo da 4 tennisti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

10 giugno 2024, una data indimenticabile per tutto il movimentoco italiano e soprattutto per Jannik. L’altoatesino, al termine del Roland Garros vinto da Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev, diventava il primo azzurro nella storia a conquistare la posizione numero 1 nel ranking Atp, imponendosi come il tennista più forte al. E grazie alle eliminazioni proprio di Alcaraz e Zverev nel Masters 1000 di Miami,vedersi la possibilità di rimare lì ina guardare tutti dall’alto per unintero.Con l’uscita dello spagnolo e del tedesco, rispettivamente numeri 3 e 2 del ranking,aumenta infatti le proprie chance di consolidare il primo posto in classifica fino al momento in cui tornerà in campo. Il 4 maggio finirà infatti la sospensione relativa al caso Clostebol e l’altoatesino disputerà quindi gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi del Foro Italico.