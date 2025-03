.com - Un anno di crescita dinamica per Vasco Electronics: espansione in sei nuovi mercati e innovazioni di prodotto

Milano, 27 marzo – Cresce il comparto dei traduttori elettronici. In particolare, il 2024 è stato un periodo di intensaper, leader europeo nel settore dei traduttori elettronici. L’azienda ha visto un aumento globale delle vendite del 27% su base annua, ha ampliato le proprie operazioni in seie ha introdotto uninnovativo: il traduttore auricolareTranslator E1. In Italia, dal 2023 al 2024 le vendite sono aumentate del 37%.Nel 2024,ha superato per la prima volta il traguardo delle 100.000 unità vendute nel mondo. I clienti di tutto il mondo hacquistato un totale di 101.500 traduttori prodotti dall’azienda, registrando un incremento di oltre il 27% rispetto al 2023. Di conseguenza, l’azienda ha raggiunto un fatturato di circa 28,9 milioni di euro, con unadel 14,5% rispetto all’precedente.