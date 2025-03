Rompipallone.it - Ultim’ora Ferrari, Leclerc fuori in Bahrain: è ufficiale

Leggi su Rompipallone.it

: è arrivato il comunicatoche spiazza tutti,fattoin! Correrà lui al suo posto.Latorna ad attirare l’attenzione in Formula 1. Dopo il disastro accaduto in Cina, in cui il GP è culminato con le squalifiche died Hamilton, è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti i tifosi dellae non solo. Succederà nel GP a Sakhir: ecco tutti i dettagli., ci sarà lui al posto dinel GP a SakhirIl GP a Sakhir si sta avvicinando e, con l’occasione, è arrivata anche una notiziache riguarda Charles. Al suo psoto guiderà infatti, in occasione delle prove libere, un altro pilota. Stiamo parlando di un giovanissimo talento svedese dellaDriver Academy, Dino Beganovic, che è pronto a vivere un weekend al cardiopalma in