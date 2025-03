Lanazione.it - Ultimo appuntamento della stagione teatrale 24/25 del teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini

Arezzo, 28 marzo 2025 –24/25 delLediquello di domenica 6 aprile alle ore 17:00. La compagnia livornese Pilar Ternera andrà in scena con Blu il colorefelicità, per la regia di Francesco Cortoni ed adatto dai 4 anni in su. Lo spettacolo è un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti. Con piccole magie (di cui solo ilè capace) svelate in diretta, performance con grandi salti, piccoli bisbigli e immagini oniriche e poetiche, la compagnia Pilar Ternera ci conduce in un grande viaggio alla scoperta del segreto più segreto di tutti: come essere felici. Seguendo il racconto dell’attore scopriremo insieme il passaggio segreto verso la felicità.