Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: nuovo problema fisico per Milik, le scelte di Tudor per il Genoa

ntus News 24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Indice dei contenuti– 28 marzo 2025– 27 marzo 2025– 26 marzo 2025– 25 marzo 2025– 24 marzo 2025– 28 marzo 2025Probabili formazioni: quale sarà il primo undici di? Dubbi e ballottaggi, ecco tutte le ideeOre 14.00 – Probabili formazioni: quale sarà il primo undici di? Ballottaggi e dubbi, ecco tutte le idee del tecnico croatoallenatore, per l'estate si valuta un profilo top per la panchina: tre nomi in lista, da chi si potrebbe ripartireOre 09.