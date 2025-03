Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: parlano Thuram, Lautaro e Barella, le ultime dall’allenamento a – dall’Udinese

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi VENERDI’ 28 MARZOdi GIOVEDI’ 27 MARZOdi MERCOLEDI’ 26 MARZOdi MARTEDI’ 25 MARZOdi VENERDI’ 28 MARZOAllenamentoe Zielinski a parte, assente Dumfries: il motivo!Allenamento per l’a -2 dalla gara contro l’Udinese: 3 assenze per Inzaghi.a Dazn: «Mondiale per Club? Nella sua storia l’ha nel DNA la voglia di vincere e alzare i trofei»carico ed entusiasta di giocare il Mondiale per Club: le parole del centrocampista nerazzurro.