Ultima Generazione | Roma rubato il menu dal parlamento

3,4 milioni di euro all’anno per coprire il costo dei pasti parlamentari, 28 marzo 2025 – Oggi è stato pubblicato un video sulla pagina Instagram di, in cui raccontiamo come Eleonora Evi ci abbia gentilmente regalato undel ristorante del. Grazie a questo gesto, abbiamo scoperto quanto i pasti dei parlamentari siano incredibilmente sovvenzionati. Politici con stipendi da 13.000 euro al mese possono pranzare con piatti sani ed equilibrati a prezzi fortemente sovvenzionati dallo Stato, mentre il 57% delle famiglie italiane faccia ad arrivare a fine mese. Nel 2024, i fondi pubblici destinati a coprire il costo dei pasti dei parlamentari sono aumentati di 1,3 milioni di euro, arrivando a 3,4 milioni di euro all’anno – un incremento del 30% rispetto all’anno precedente.