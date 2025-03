Ultima Generazione e i blitz da Cracco | in nove colpiti da fogli di via

Leggi su Open.online

Tre attacchi al ristorante di Carlonel giro di una settimana, tra il 19 e il 26 marzo rovesciando salsa di pomodoro e bicchieri di vino per protesta. Dodici persone – tutte italiane – appartenenti al gruppo di attivistisono state raggiunte da provvedimenti emessi dal questore di Milano, Bruno Megale. Sette (quattro uomini e tre donne) hanno ricevuto l’avvio delo di via obbligatorio, duedi via obbligatori dal Comune di Milano sono invece stati notificati a due donne. Per due anni non potranno entrare nella città senza autorizzazione del questore. Il quale la concederà solo in caso di comprovate esigenze di saluto, studio o lavoro. Per undici italiani, tra cui alcuni destinatari delo, sono poi stati emessi Divieti di accesso nei locali pubblici (Dacur).