Udinese Sanchez KO per la sfida con l’Inter

Niente San Siro per Alexis. Il cileno è costretto a dare forfait in vista del match di domenica contro il suo passato. Per lui fatale l’infortunio muscolare rimediato con la nazionale cilena nel corso degli ultimi impegni.L’entità dell’infortunioTrauma distrattivo al muscolo soleo del polpaccio sinistro. È questo ciò che emerge dal bollettino medico nella nazionale cilena prima, e dell’poi.non partirà così con i suoi compagni in direzione Milano. Kosta Runjaic dovrà fare a meno del cileno, ma il tecnico può comunque sorridere grazie ad un altro referto che giunge dall’infermeria: Florian Thauvin pienamente recuperato. Anche il francese è stato fino ad oggi in dubbio, ma la paura è completamente scacciata, con Runjiac e l’che potranno completamente affidarsi alle qualità del francese per cercare di mettere in difficoltà i nerazzurri domenica a San Siro e strappare l’ennesima ottima figura della stagione.