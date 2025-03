Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Trump vuole sinceramente la fine della guerra”

Il presidente russo Vladimirha parlato all’indomani del vertice dei volenterosi, svolto giovedì a Parigi. Il leader del Cremlino ha affermato che, a suo avviso, il capoCasa Bianca Donalddesideraporreal conflitto in. Lo riporta Ria Novosti. “A mio parere, il neoeletto presidente degli Stati Uniti desideraporrea questo conflitto”, ha affermatodurante una visita a Murmansk.: “Non è Russia che ha iniziato la”La Russia è stata costretta, con mezzi armati, a tentare di porrea unache non aveva iniziato. Lo ha affermato il presidente russo parlando del conflitto ucraino. “Questo ci ha costretti a tentare di fermare lainiziata nel 2014 con mezzi armati; non l’abbiamo iniziata noi“, ha ribadito.