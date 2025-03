Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Putin: “Amministrazione transitoria per Kiev con l’Onu ed elezioni, Mosca cerca di risolvere la situazione nel sud-est da 8 anni”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il presidente russo ritiene "non legittime" le attuali autorità ucraine dal momento che "non si sono tenute le" e che la Costituzioneprevede che "siano nominate dal presidente" Il presidente russo Vladimirlancia una proposta per l': "Unatransit