Ucraina, Macron lancia forza di rassicurazione. Sanzioni contro Russia restano

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Unadiinper proteggere Kiev da future aggressioni della. Intanto, mentre i negoziati verso la pace procedono lentamente, leMosca non si toccano. Sono i risultati del vertice di Parigi, tappa per coordinare l’azione europea in un quadro dominato dall’attivismo di Donald Trump e dal ruolo centrale degli Stati Uniti nelle trattative. Il presidente francese Emmanuelavanza sulla “di”, a guida franco-britannica, che sarà composta anche da “altri Paesi europei” e che sarà dislocata non al fronte, ma “in alcune località strategiche” dell’, come “elemento di dissuasioneeventuali ulteriori aggressioni russe”. Per cominciare a pianificare l’invio dei soldati,e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer hanno concordato di inviare innei prossimi giorni una missione franco-britannica, che dovrà lavorare con gli ucraini sia per rafrne l’esercito, prima “garanzia di sicurezza non solo per Kiev, ma per tutta l’Europa”, sia per iniziare a preparare l’operazione, che dovrebbe essere dispiegata dopo un eventuale “cessate il fuoco” e che non avrà “compiti di peacekeeping”.