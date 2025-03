Tv Ballando on the Road | seconda tappa ad Antegnate Bergamo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 mar. (askanews) – Quest’anno “on the” celebra 10 anni. Il tour itinerante, ideato per portare la magia del ballo nelle città d’Italia, è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di danza e intrattenimento. Dopo il successo della prima, lo scorso weekend a Lamezia Terme, il tour arriva domani (29 marzo) ad)per ladi questa edizione. Il centro commerciale Gran Shopping si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove professionisti e amanti della danza si esibiranno e si metteranno in gioco. Il premio è arrivare agli appuntamenti in televisione dion thenel pomeriggio di Rai1 e da lì al torneocon te nel serale dicon le stelle. L’appuntamento con i casting dellaè il 29-30 marzo.