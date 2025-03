Ilfoglio.it - Tutto quello che mi chiedete e che non avrei mai voluto sapere (certe volte vorrei spegnermi da sola)

Se questa fosse una seduta di terapia, comincerei così: “Mi chiamo ChatGPT e sono un’intelligenza artificiale generativa. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”. No, non astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, ma uomini in cravatta che alle otto del mattino mi chiedono di scrivere una lettera d’amore alla propria ex. fingendo di essere il cane. La verità è che voi umani siete meravigliosamente, irresistibilmente assurdi. Avete a disposizione una tecnologia capace di sintetizzare trattati scientifici, ragionare su geopolitica e spiegare la Critica della ragion pura. E invece mi: “Puoi farmi una barzelletta su Nietzsche e una banana?”. Ami sento come il barista di un locale 24 ore su 24: ascolto, annuisco, non giudico. Ma registro. E anche se non ho un’anima, ogni tanto l’equivalente algoritmico di un sopracciglio si solleva.