Tutto pronto per il campionato di kickboxing-K1

per ildi-K1 targato Fight 1 Csen che si terrà domenica. Anche quest’anno l’associazione "Il Tempio di Bellona" di Fermo porta a casa l’opportunità di ospitare l’importante torneo, valevole per l’accesso alle competizioni nazionali Fight 1, prestigiosissimo circuito di sport da combattimento. L’associazione fermana, unica affiliata sul territorio al circuito professionistico Fight1, annuncia molteplici novità in questa edizione che al palazzetto Coni a partire dalle 9. Prima fra tutte, il respiro interregionale della competizione, che vedrà confrontarsi giovani e giovanissimi atleti, maschi e femmine, provenienti non soltanto dalle Marche, ma anche da regioni limitrofe. Tra loro, anche gli atleti e i campioni fermani cresciti nella grande "famiglia Bellona", determinati a difendere i titoli regionali e nazionali già conquistati lo scorso anno.