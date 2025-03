Bolognatoday.it - Tutti i cantieri e i lavori in città dal 31 marzo

Leggi su Bolognatoday.it

in corso e in attivazione, ine sulla tangenziale. Ecco i principali da lunedì 31diponilibili anche sulla mappa online.in attivazioneincrocio tra via dell'Abbadia e Vicolo otto Colonne, il giorno 1 aprile, tra le 9.30 e le 15.30, chiuso perdi.