Ultimouomo.com - Tutti gli enigmi della sfida tra Bagnaia e Marquez

È difficile da credere ma le principali istantanee del dominio sportivo di Marcin questo inizio di stagione sono due errori, o presunti tali. Tra il GPThailandia e quello dell'Argentina, infatti, ci sono stati due momenti in cuiè stato sorpassato (o si è fatto volutamente sorpassare, a seconda dei punti di vista) da suo fratello Alex (l'altro protagonista di questo inizio di motomondiale) per poi riprendersi la prima posizione nel finale di gara. Per capire dove nasce questa grande partenza die dove iniziano le contestuali difficoltà di Pecco- alla vigilia accreditato come principale avversario del catalano per la vittoria del titolo mondiale, ma in affanno nelle prime due uscite stagionali - bisogna fare un passo indietro e analizzare i primi passi di questa stagione.