Tutta l’energia d’Irlanda. Arrivano i Meneguinness

Di chilometri e palchi ne hanno macinati tanti, su e giù per l’Italia e l’Europa, con le radici ben piantate in Brianza ma con il cuore, la mente e le orecchie affondati nelle tradizioni, là dove si annidano le origini di quel travolgente mix di irish folk e rock. Domani sera faranno tappa al Tambourine di Seregno facendo rivivere nel circolo di via Carlo Tenca le atmosfere tipiche della musica irlandese, con le session da pub e quelun po’ alcolica e un po’ festosa che richiamano l’Isola di Smeraldo. Si scateneranno dalle 21.30 sul palco seregnese, in occasione della “Irish Fest“, i, band nata a Brugherio 13 anni fa sull’onda di una passione comune per l’Irlanda e che da allora è diventata una delle realtà più importanti nel panorama della irish music a livello nazionale.