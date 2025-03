Lanazione.it - Turismo, inizia la stagione degli sbarchi

MONTE ARGENTARIOal via tra diporto e navi da crociera, è Rose Pigre il primo super yacht ad arrivare all’Argentario. Con l’attracco dell’imbarcazione di lusso, habitué del promontorio da anni,"ufficialmente" lanautica. É arrivato per primo anche quest’anno, nelle banchine di Porto Santo Stefano, lo yacht attraccato al molo Garibaldi del porto del Valle. Rose Pigre è da anni il primo di queste importanti dimensioni ad attraccare all’Argentario ed è molto conosciuto dai residenti per avere l’equipaggio quasi tutto santostefanese, con il comandante Maurizio Amato anche lui di Porto Santo Stefano. Racconta il comandante Daniele Busetto, esperto di nautica, che Rose Pigre, acronimo con i nomi dei familiari dell’armatore, precedentemente chiamato Odyssey, è lungo 45 metri circa ed è stato costruito da Royal Denship in Danimarca, con un sofisticato design esterno e l’ingegneria ad opera di Diana Yacht Design, mentre i lussuosi interni sono stati progettati da Rune Design.