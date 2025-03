Lapresse.it - Turismo, con Atim le Marche a Washington e Londra

Leggi su Lapresse.it

Lesi aprono sempre più ai mercati internazionali. In questi ultimi giorni di marzo e nei primi di aprile,– Agenzia per ile l’Internazionalizzazione delleporterà la Regione sotto i riflettori di due eventi strategici per la promozione turistica: il Travel & Adventure Show diDC e il workshop Journeys London.Due iniziative con target e approcci diversi, ma con un obiettivo comune: rafforzare la visibilità dellenei mercati anglosassoni, intercettando sia il grande pubblico che i professionisti del settore turistico.Leal Travel & Adventure Show diDC Domani 29 e domenica 30 marzo,sarà presente al Travel & Adventure Show diDC, uno degli eventi più importanti negli Stati Uniti per ilB2C.