Turchia la denuncia di Imamoglu | Hanno arrestato il mio avvocato

Il sindaco di Istanbul Ekremhato l’arresto del suoMehmet Pehlivan su X, definendolo un atto basato su «accuse inventate. Come se questo colpo di stato contro la democrazia non fosse sufficiente, non possono sopportare che le loro vittime si difendano. Liberate immediatamente il mio», ha detto il primo cittadino., destituito dal suo incarico e in carcere dal 19 marzo, è stato votato alle primarie del suo partito, il Chp, principale oppositore del governo Erdogan, come candidato alle prossime elezioni presidenziali del 2028.Manifestanti protestasno contro l’arresto di Ekrem(Getty).La repressione di Erdogan: sanzioni a quattro emittenti televisive critiche verso il governoL’arresto di Pehlivan arriva in un momento di alta tensione in, segnato da una serie di provvedimenti repressivi contro l’opposizione e i manifestanti che da giorni riempiono le piazze delle grandi città turche.