Oasport.it - Tuffi, Lorenzo Marsaglia ed Elisa Pizzini in evidenza dai tre metri negli Assoluti Indoor a Torino

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla prima giornata degli2025 di. Un day-1 in cui sono stati assegnati i primi titoli dal metro e dalla piattaforma per gli uomini e dai treper le donne. Le gare sono valide come test di valutazione e qualificazione/convocazione per i prossimi Europei di specialità, previsti dal 22 al 28 maggio ad Antalya, in Turchia, e per i Mondiali programmati a Singapore dal 26 luglio al 3 agosto. Ad oggi, l’unica azzurra già qualificata alla prossima rassegna iridata è Chiara Pellacani, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal trampolino da treindividuale e tresincro in coppia con Elena Bertocchi.Fatta questa doverosa premessa, veniamo alla cronaca.ha fatto valere le sue qualità dal metro, prevalendo con lo score di 416.